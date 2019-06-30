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Sivas'ta kamyonet park halindeki otobüse çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 02:08 | Son Güncelleme

SİVAS'ta kamyonetin yol kenarında park halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücü Ahmet Çelik'in alkollü olarak araç kullanmaktan hakkında 3 kez işlem yapıldığı ve ehliyetini 2032 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta kamyonetin yol kenarında park halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücü Ahmet Çelik'in alkollü olarak araç kullanmaktan hakkında 3 kez işlem yapıldığı ve ehliyetini 2032 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı girişinde meydana geldi. Ahmet Çelik yönetimindeki 34 EA 4265 plakalı kamyonet, bulvar üzerinden Yenişehir istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle park halindeki 58 NH 600 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Çelik ile birlikte yanında bulunan İsmet Kağızman ve Erdal Akpolat yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü Ahmet Çelik itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kamyonet sürücüsü Ahmet Çelik hakkında daha önce alkollü olarak araç kullanmaktan hakkında 3 kez işlem yapıldığı ve ehliyetini 2032 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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