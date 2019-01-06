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Sivas'ta kar, 432 köy yolunu kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 13:51 | Son Güncelleme

SİVAS'ta kar yağışı nedeniyle 432 köy yolu ulaşıma kapandı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta kar yağışı nedeniyle 432 köy yolu ulaşıma kapandı. İl genelinde iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kara hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, yollarda zor anlar yaşadı. Tarihi kent meydanında kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı kişilerin meydanda fotoğraf çektirdiği görüldü. Sabah saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. 432 KÖY YOLU KAPANDI Kar yağışı, kırsal kesimlerde ise ulaşımı olumsuz etkiledi. İl genelinde 432 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Sivas merkezde 21, Akıncılar'da 14, Altınyayla'da 6, Doğanşar'da 13, Gemerek'te 17, Gölova'da 9, Gürün'de 6, Hafik'te 23, İmranlı'da 74, Kangal'da 25, Koyulhisar'da 22, Suşehri'nde 38, Şarkışla'da 41, Ulaş'ta 14, Yıldızeli'nde 26 ve Zara'da 83 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, ilçe ve köylerde çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kentte yağışın bir kaç gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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