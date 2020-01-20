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  4. Sivas'ta kar nedeniyle 483 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar nedeniyle 483 köy yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

Sivas'ta kar nedeniyle 483 köy yolu ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 483 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 40, ilçelerden Altınyayla'da 10, Divriği'de 60, Doğanşar'da 26, Gemerek'te 5, Gürün'de 52, Hafik'te 50, İmranlı'da 2, Kangal'da 52, Suşehri'nde 30, Şarkışla'da 64, Ulaş'ta 25, Yıldızeli'nde 15 ve Zara'da 52 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Suşehri-Polatderesi-İmranlı kara yolu da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bu arada dün akşam saatlerinde başlayan kar, kent merkezi ve bazı ilçelerde etkisini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kapalı köy yolları kar yağışı Sivas ulaşım

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