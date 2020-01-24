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Sivas’ta kar sürgünü etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 13:25 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde kar sürgünü etkili oluyor.Sivas’ın bazı ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün ilçesinde kar sürgününe neden oldu.

Sivas’ın Gürün ilçesinde kar sürgünü etkili oluyor.
Sivas’ın bazı ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün ilçesinde kar sürgününe neden oldu. Malatya-Kayseri karayolunun ilçe sınırları içerisinde kalan Mazıkıran, Osmandede, Yazyurdu ve Ziyarettepe geçitlerinde kar sürgünü sürücülere zor anlar yaşattı. Sürgününün etkisi ile yolda kar birikintileri olurken görüş mesafesi kısaldı. Kar yağışının da etkili olduğu geçitlerde bir sürücü o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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