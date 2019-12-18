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Sivas'ta kar ve sis etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 11:35 | Son Güncelleme

SİVAS'ta  sis ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SİVAS (DHA)- SİVAS'ta sis ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle kentte görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Meteoroloji, bölgedeki yoğun sisin yarın akşama kadar etkili olacağını açıkladı. Geceden itibaren kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde ise kar yağışı etkili oldu. Karla beyaza bürünen kampüste, kartpostallık görüntüler oluştu. Kentte kar ve sisle birlikte sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

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