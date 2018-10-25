Sivas'ta kar yağışı

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Sivas-Tokat karayolunun Çamlıbel mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte gün boyu etkili olan sağanak akşam saatlerinde kara dönüştü. Kar yağışı nedeniyle Sivas-Tokat karayolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde bazı araçlar mahsur kaldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan tırların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, kış lastiği bulunan araçların kontrollü geçişine izin verdi. Ağır tonajlı ve kış lastiği olmayan araçlar ise Yıldızeli ilçesi yakınlarında bekletiliyor.

Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bölgede kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Öte yandan, kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Bazı vatandaşlar bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi.

