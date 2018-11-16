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Sivas'ta kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 16:11 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde etkisini artırarak, devam etti.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde etkisini artırarak, devam etti. Hafta başından beri soğuk havanın etkili olduğu Sivas'ta, kar yağışı da başladı. Kara hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, yollarda zor anlar yaşadı. Tarihi kent meydanında kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı kişilerin meydanda fotoğraf çektirdiği görüldü. Kentte yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor. Kar yağışı, yüksek kesimlerde de etkili olurken, şehirler arası yollara çıkacak sürücülere dikkatli olmaları için uyarı yapıldı.

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