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Sivas'ta kar yağışı başladı; 248 köy yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 11:55 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle 248 köy yolu ulaşıma kapandı. İl genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede kent merkezini beyaz örtüyle kapladı. Kara hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, yollarda zor anlar yaşadı. Tarihi kent meydanında kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı kişilerin meydanda fotoğraf çektirdiği görüldü. Sivas Belediyesi ekipleri şehir merkezinde kar küreme çalışması yaptı. Kar yağışı kent içi ve şehirler arası yollarda küçük çaplı maddi hasarlı kazalara da yol açtı. Özellikle şehirler arası yollarda aksaklık yaşanmaması için trafik ve karayoları ekipleri seferber edildi. Sabah saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü. 248 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde 248 köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerinden alınan bilgiye göre Sivas merkezde 18, Akıncılar'da 14, Doğanşar'da 26, Hafik'te 30, Koyulhisar'da 35, Suşehri'nde 65 ve Zara'da 60 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, ilçe ve köylerde çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kentte yağışın gün boyu ve yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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