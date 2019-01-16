HABER

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 12:19 | Son Güncelleme

Sivas'ta dün akşam saatlerde yüksek kesimlerde, geceden itibaren de kent merkezinde etkili olan kar yağışı ulaşımda sıkıntıya yol açtı.

Sivas'ta dün akşam saatlerde yüksek kesimlerde, geceden itibaren de kent merkezinde etkili olan kar yağışı ulaşımda sıkıntıya yol açtı. İl genelinde 656 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Sivas'ta kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Dün öğleden sonra yüksek kesimlerde başlayıp, tipi şeklinde etkisini artıran kar yağışı Sivas-Erzincan ve Sivas-Malatya karayolunda sıkıntıya yol açtı. Kapanan yollar karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla Erzincan yolu yeniden ulaşıma açıldı. Sivas-Malatya karayolu ise Yağdonduran geçidindeki kar ve tipi nedeni ile sürücülere geçit vermiyor. Malatya istikametine gidecek otobüs ve ağır tonajlı araçlar Ulaş ilçe girişinde bekletiliyor.
Geceden itibaren önce şiddetli rüzgar, ardından da kar yağışı kent merkezinde etkisini gösterdi. İl genelinde kar yağışı ve tipi nedeni ile 656 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Okulların tatil edildiği kentte, beyaza bürünen şehir merkezinde belediye çalışma başlattı. Biriken karlar, iş makineleri yardımı ile temizlendi. Güzel görüntülerin oluştuğu kent meydanında ise meraklılar fotoğraf çektirdi. Kış nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler ise pencere önlerine bırakılan yiyeceklere akın etti. Kentte kar yağışının gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Sigara bağımlılığı ile mücadeleye akademiden destekSigara bağımlılığı ile mücadeleye akademiden destek
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi 2018'de ziyaretçi rekoru kırdıBursa Bilim ve Teknoloji Merkezi 2018'de ziyaretçi rekoru kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde panik anları! Parktaki oyuncaklar alev alev yandı

Panik anları! Parktaki oyuncaklar bir anda alev alınca...

İzmir'de can pazarı! TIR işçi servisiyle çarpıştı

İzmir'de can pazarı! TIR işçi servisiyle çarpıştı

E-5 Karayolu'nun ortasında şoke eden görüntü! İndi-bindi trafiği...

E-5 Karayolu'nun ortasında şoke eden görüntü! İndi-bindi trafiği...

Bolu Dağı'nda kar engeli... 15 saattir ağır araçlara kapalı!

15 saattir kapalı! Yüzlerce araç...

Son dakika! Antalya- Konya yolu ulaşıma kapandı

Antalya- Konya yolu ulaşıma kapandı

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika 'Kuyumcu soygunu' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.