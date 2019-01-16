Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Sivas'ta dün akşam saatlerde yüksek kesimlerde, geceden itibaren de kent merkezinde etkili olan kar yağışı ulaşımda sıkıntıya yol açtı. İl genelinde 656 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Dün öğleden sonra yüksek kesimlerde başlayıp, tipi şeklinde etkisini artıran kar yağışı Sivas-Erzincan ve Sivas-Malatya karayolunda sıkıntıya yol açtı. Kapanan yollar karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla Erzincan yolu yeniden ulaşıma açıldı. Sivas-Malatya karayolu ise Yağdonduran geçidindeki kar ve tipi nedeni ile sürücülere geçit vermiyor. Malatya istikametine gidecek otobüs ve ağır tonajlı araçlar Ulaş ilçe girişinde bekletiliyor.

Geceden itibaren önce şiddetli rüzgar, ardından da kar yağışı kent merkezinde etkisini gösterdi. İl genelinde kar yağışı ve tipi nedeni ile 656 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Okulların tatil edildiği kentte, beyaza bürünen şehir merkezinde belediye çalışma başlattı. Biriken karlar, iş makineleri yardımı ile temizlendi. Güzel görüntülerin oluştuğu kent meydanında ise meraklılar fotoğraf çektirdi. Kış nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler ise pencere önlerine bırakılan yiyeceklere akın etti. Kentte kar yağışının gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdüreceği öğrenildi.

