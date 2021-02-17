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(Düzeltme) Sivas’ta karbon monoksit zehirlenmesi

17.02.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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(Düzeltme) Sivas’ta karbon monoksit zehirlenmesi

Sivas’ın Kangal ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı, durumlarının ağır olduğu belirtildi.Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Kangal ilçesi Akpınar köyünde çobanlık yapan yabancı uyruklu ikisi çocuk üç kişi kaldıkları odada yaktıkları sobadan sızan gazdan etkilendi.

Sivas’ın Kangal ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı, durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Kangal ilçesi Akpınar köyünde çobanlık yapan yabancı uyruklu ikisi çocuk üç kişi kaldıkları odada yaktıkları sobadan sızan gazdan etkilendi. Köylüler tarafından baygın olarak bulunan üç kişi için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Ambulansla Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırılan üç kişiden biri burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Her üç kişinin de hayati tehlikeleri devam ediyor. Öte yandan Jandarma ekipleri yabancı uyruklu üç kişinin kimliklerinin tespiti için çalışma başlattı.

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