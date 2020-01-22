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  4. Sivas'ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Sivas'ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 10:18 | Son Güncelleme

Sivas'ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörlerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 3 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Suşehri ilçesi Kale köyü Göynük mezrası yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kayan bir traktör şarampole düştü. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Suşehri İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu bölgeye ulaştı.

Traktörde bulunan 3 kişi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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