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Sivas'ta 'Kedi Güzellik Yarışması' düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, 'Kedi Güzellik Yarışması düzenlendi.

Sivas'ta 'Kedi Güzellik Yarışması' düzenlendi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, 'Kedi Güzellik Yarışması düzenlendi. Kediler, renk, tüy ve güzellik yönünden değerlendirildi.
Sivas'ta veteriner hekim İbrahim Özmen, kliniğine gelen kedilerin fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan kedi güzellik yarışması başlattı. 11 bin 560 oy kullanılan yarışmada en çok oyu alan 10 kedi için bugün final yarışması düzenlendi. Kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen final yarışmasında Şanslı, Kuban, Gece, Hitler, Paşa, Yumak, Leo, Bulut, Masal ve Muffin isimli kediler jüri karşısına çıkarıldı. Kediler, renk, tüy ve güzellik gibi kriterleriyle değerlendirilmeye tabi tutuldu. Jurinin yaptığı oylama sonucunda, Erdem Okur'un işitme engelli kedisi 'Hitler' adlı kedisi birinci, Gamze Aygül'ün 'Gece' adlı kedisi ikinci, Yusuf Aslan'ın 'Kuban' adlı kedisi üçüncü, Sibel Şahin'in 'Leo' adlı kedisi dördüncü ve Beril Biçgel'in 'Paşa7 adlı kedisi ise beşinci oldu.
Programda konuşan veteriner İbrahim Özmen, 3 aydır bu finale hazırlandıklarını söyledi. Özmen, "Yaklaşık 11 bin 560 oy kullanıldı. Bir platform oluşturduk. Burada adaleti sağlamak istedik. Tabi ki çok ilgi gösterildi ve bu bizim cesaretimizi artırdı. Titiz davranmaya çalıştık, hak geçmesin istedik" dedi. Konuşmanın ardından dereceye giren kedilerin sahiplerine plaket verildi.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta 'Kedi Güzellik Yarışması' düzenlendiSivas'ta 'Kedi Güzellik Yarışması' düzenlendiSivas'ta 'Kedi Güzellik Yarışması' düzenlendiSivas'ta 'Kedi Güzellik Yarışması' düzenlendi

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