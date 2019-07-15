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Sivas'ta kene yapışan kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 20:12 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, kene yapışmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören Ayşe Akgül (24) hayatını kaybetti.

Sivas'ta kene yapışan kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü

Hakan KALELİ/SİVAS (DHA)- SİVAS'ta, kene yapışmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören Ayşe Akgül (24) hayatını kaybetti.
Yıldızeli ilçesi Sarıyar köyünde oturan Ayşe Akgül'ün, vücuduna iddiaya göre 7 gün önce kene yapıştı. Keneyi aynı gün çıkaran Akgül, bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne götürülen Akgül, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA şüphesiyle anesteziyle uyutulup, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Akgül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Akgül'ün cenazesi, köyünde toprağa verildi.

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