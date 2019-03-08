Sivas'ta 'kırmızı cıva' ele geçirildi

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada, nükleer silahlarda kullanılan 10,5 gram kırmızı cıva ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada, il merkezinde otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada Sovyetler Birliği döneminde nötron bombasının tetikleyicisi olarak üretildiği iddia edilen 10,5 gram kırmızı cıva ele geçirildi. Araçta bulunan K.İ., İ.D. ve H.K. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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