Sivas'ta kış

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Özellikle İlkbahar'da, doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen çam ormanlarıyla kaplı yayla, mevsimin ilk karının yağmasıyla beyaz görünüme kavuştu.

İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda kişinin uğrak yeri olan yaylada kış sessizliği hakim.

Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan bazı köylerde de yoğun kış şartları yaşanıyor. Köylerin kapanan yollarının açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

