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  4. Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu, 280 yerleşim yerinin yolu kapandı

Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu, 280 yerleşim yerinin yolu kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 14:08 | Son Güncelleme

SİVAS'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğup Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın bazı bölümleri buz tuttu.

Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğup Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın bazı bölümleri buz tuttu. Ayrıca il genelinde 280 köy ve mazranın yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
İmranlı ilçesinde iki gündür devam eden kar yağışının ardından soğuk hava, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın ilçe içerisinden geçen bölümü, kısmen buz tuttu. İlçede doyumsuz manzaranın ortaya çıktı.
Karın ilçeye çok yakıştığını söyleyen Sercan Dervişoğlu, "Burası mikrobun kırıldığı yer. Biz temiz insanlarız. Biz burada çayımızı bile karlı içiyoruz. Bu kar çayı soğutmuyor, daha da çok ısıtıyor. Burası Sivas'ın çatısıdır. Yüksek yerlere daha fazla kar yağıyor. Karın muhteşem olduğu yerdeyiz. Kızılırmak dondu ve güzel görüntüler oluştu. Biz de yaz ve kış Kızılırmak'ı görmeden yapamıyoruz. Çayımızı da manzaramıza karşı içiyoruz. Belki bazı insanlar bu görüntüler için milyarlar harcıyor. Biz çok şanslıyız. Herkesi ilçemize bekliyoruz" dedi.
280 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPALI
Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeniyle il genelinde 280 köy ve mezra ile ulaşım kesildi. İl Özel İdare ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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