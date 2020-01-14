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  4. Sivas'ta Kızılırmak Projesi için ilk adım atılıyor

Sivas'ta Kızılırmak Projesi için ilk adım atılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:26 | Son Güncelleme

Sivas'ta Kızılırmak Projesi için ilk adım atılıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta Kızılırmak Projesi kapsamında yapılacak sağ ve sol kolektör hatlarının mart ayında ihalesi gerçekleştirilecek.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 31 kilometre uzunluğa sahip olacak ana kanalizasyon hattı, şehrin alt yapısında önemli bir ayağı oluşturacak.

Proje kapsamında ilk olarak ana kanalizasyon hatları döşenecek ve terfi istasyonları kurulacak.

Kızılırmak'ın iki kıyısı boyunca uzanacak büyük ve maliyeti yüksek proje için Avrupa Birliği'nden hibe desteği alınacak.

Mart ayında gerçekleştirilecek yapım ihalesinin ardından 2022 yılına kadar ana kolektör hatlarının tamamlanması hedefleniyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nden Atık Su Arıtma Tesisleri'ne kadar uzanacak paralel hatların yüzde 80'i Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteği doğrultusunda IPA 2 kapsamında Avrupa Birliği tarafından hibe edilecek. Geri kalan yüzde 20'lik maliyet ise belediye tarafından karşılanacak.

Kızılırmağın şehrin sosyal hayatı ve turizme kazandırılması adına Sivas Belediyesi tarafından başlatılan proje 8 milyon metrekare alanı kapsayacak.

Projede, rekreasyon ve yeşil alan düzenlemeleri ile sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler bir arada olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılırmak kolektör Sivas

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