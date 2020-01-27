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Sivas'ta Kızılırmak ve bazı göller buz tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:40 | Son Güncelleme

Sivas'ta Kızılırmak ve bazı göller buz tuttu

SİVAS (AA) - Sivas'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle bazı göller buz tuttu.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı bölümleri de buzla kaplandı.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, Eğri Köprü ve Karşıyaka mevkisinde bazı kısımlar buz tuttu.

Yüzeyi yaklaşık 5 santimetre buzla kaplanan nehirde, su seviyesinin düşmesi dikkati çekti.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Serpincik Göleti de soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Bazı vatandaşlar donan gölün üzerinde yürüdü.

Hafik ilçesindeki Hafik Gölü ile Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü de soğuk havanın etkisiyle dondu.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas soğuk hava

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