Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hafik ilçesine bağlı Karlı köyünde yaşayan Ali Kavak, koyunlarını kırkarken hayvanın üzerindeki keneyi kesti. Kenenin kanı bulaşan Kavak, rahatsızlandı. Yakınları tarafından Hafik Hacı Esma Kocacık Devlet Hastanesine kaldırılan Kavak, KKKA teşhisiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakımda 6 gün tedavisine devam edilen Kavak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavak'ın cenazesi, köyünde toprağa verildi.

