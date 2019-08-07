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Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 15:52 | Son Güncelleme

KKKA şüphesiyle hastanede tedavi gören kişi yaşamını yitirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan ve tatilini geçirmek için Sivas'ın Zara ilçesi Kuşçu köyüne gelen İsmail İpek'i (65) kene ısırdı.

Bir süre sonra rahatsızlanan İpek, Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından 5 Ağustos'ta KKKA hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İpek, anestezi yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yakınlarına teslim edilen İpek'in cenazesi, köyüne götürüldü.

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kkka ölüm Sivas zara

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