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Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 14:25 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören Suriye uyruklu Ayd Esved (20) ile Yozgatlı çiftçi Şaban Büyükünlü (28) hayatını kaybetti.

Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi öldü

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören Suriye uyruklu Ayd Esved (20) ile Yozgatlı çiftçi Şaban Büyükünlü (28) hayatını kaybetti.
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Artuk köyünde çobanlık yapan Ayd Esved, 4 gün önce ayak ve baş ağrısı şikayeti ile Zara Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedavisini yaptıran Esved, ertesi gün Sivas'taki arkadaşlarının yanına geldi. Sivas'ta şikayetleri artan Esved, Numune Hastanesi'ne götürüldü. Burada durumu ağırlaşan Esved, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA şüphesi ile tedavi altına alınan Esved, hastanenin enfeksiyon bölümü yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Esved'in cenazesi sabah saatlerinde Suriyeli arkadaşları tarafından hastaneden alınarak Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi.
Köyde Ayd Esved ile çobanlık yapan arkadaşı Halaf el Şuayip, kenenin neresini ısırdığını bilmediklerini söyledi. Şuayip, "Zara ilçesinin Artuk köyünde çoban olarak çalışıyorduk. Ayak ve baş ağrısından şikayetleri oldu. Yaklaşık 4 gün önce Zara Devlet Hastanesi'ne gittik. Zara hastanesinde fazla bir şey yapamadılar eve geri döndük. Aynı gün gece yine şikayetleri artınca acile gittik. İkinci gün Sivas'taki arkadaşlarının yanına geldik. Arkadaşların yanında da şikayetleri artınca Numune Hastanesi'ne geldik. Orada kan kusmaya başlayınca Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Enfeksiyon bölümünde yoğun bakıma aldılar ama vefat etti" dedi.
DİZ KAPAĞINDAN ISIRDI
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hisarbey köyünde çobanlık yapan Şaban Büyükünlü'yü 4 gün önce hayvanlarını otlattığı sırada diz kapağından kene ısırdı. Yüksek ateş şikayetiyle yakınları tarafından Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyükünlü, daha sonra Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Buradan da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne gönderilen Büyükünlü, yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Büyükünlü'nün cenazesi köyünde toprağa verildi.

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Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi öldüSivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi öldüSivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi öldüSivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi öldü

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