HABER

Sivas'ta koç katım töreninde renkli görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 15:35 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde gerçekleştirilen koç katım töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Sivas'ta koç katım töreninde renkli görüntüler

Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde gerçekleştirilen koç katım töreni renkli görüntülere sahne oldu.
Doğanşar ilçesine bağlı Çat köyünde Kangal Akkaraman cinsi koyun ırkının ıslahını sağlamak için yöre halkı tarafından uzun yıllar sonra koç katımı törenle gerçekleştirildi. Törene Sivas Valisi Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Doğanşar Kaymakam Vekili Hacı Kerim Meral, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve çiftçiler katıldı.
Törende konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'ta tarım ve hayvancılıkta kazanılan ivmenin sevindirici olduğunu söyleyerek, "80 gönüllü ile yola çıkılarak böyle güzel bir projeye imza atıldı. İki yılda, sürü iki buçuk kat büyüyerek Sivas ekonomisine büyük katkı sağlayacak" dedi.
Konuşmaların ardından dualar eşliğinde koçların sürüye katılımı gerçekleştirildi. Sahiplerince üstlerine desenler çizilen Kangal Akkaraman cinsi koçların koyun sürüsüne katılımı esnasında renkli anlar yaşandı.
FOTOĞRAFLI

Sivas'ta koç katım töreninde renkli görüntülerSivas'ta koç katım töreninde renkli görüntülerSivas'ta koç katım töreninde renkli görüntülerSivas'ta koç katım töreninde renkli görüntüler

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalarİmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandıUzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Ümmügülsüm, gelinlikle son yolculuğuna uğurlandıÜmmügülsüm, gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Çeşme açıklarında göçmen botu battı!

Yer: Çeşme! Zamana karşı yarış

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Bakan Dönmez açıkladı: Yavuz, bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak

Bakan açıkladı: İlk sondaj bugün ya da yarın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.