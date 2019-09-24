HABER

Sivas'ta komşu kavgası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 01:34 | Son Güncelleme

Sivas'ta komşu kavgası: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta komşular arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yüceyurt Mahallesi Yüzbaşı Akgün Caddesi'nde ikamet ettikleri apartmanın önünde Ömer Faruk U. (43) ile aralarında husumet bulunan komşusu Yusuf E. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Faruk U. komşusu Yusuf E. tarafından maket bıçağıyla boynundan yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunan Ömer Faruk U. Numune Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kavga sırasında Ömer Faruk U. tarafından darbedilen Yusuf E. de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
New York’ta bin kişiye aşure dağıtıldıNew York’ta bin kişiye aşure dağıtıldı
Emine Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Barış, Kadın ve Güvenlikten sorumlu özel temsilcisi Bıneta Dıop ile görüştüEmine Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Barış, Kadın ve Güvenlikten sorumlu özel temsilcisi Bıneta Dıop ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kavga Sivas

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de hastane acili dolup taştı! Tam 50 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 50 kişi birden!

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Son dakika: Pendik'teki yangınla ilgili flaş gelişme!

Pendik'teki yangınla ilgili flaş gelişme!

23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları

On Numara'da kazandıran numaralar belli oldu!

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.