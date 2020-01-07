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  4. Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil dükkana çarptı: 4 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil dükkana çarptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kaldırımda yürüyen bir kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin kontrolden çıkarak dükkana çarpması sonucu biri yaya 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilal Özgün yönetimindeki 58 EE 328 plakalı otomobil, Paşabey Mahallesi Mahkeme Çarşısı Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki minibüse ardından bir dükkana çarparak durabildi.

Kazada sürücü ile Hulusi Kart, İlker Zeki ve Abdülkadir Mutlu yaralandı.

Sürücü Özgün'ün tedavisi kaza yerinde yapılırken, biri yaya 3 yaralı Numune Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kaldırımda yürüyen 4 kişinin kazadan saniyeler önce olay yerinden geçtiği, otomobilin çarptığı bir yayanın ise aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
4 yaralı Sivas trafik kazası

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