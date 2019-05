Sivas’ta korku filmlerini aratmayan görüntüler

Sivas’ta her yıl bu mevsimde sürü halinde gelip aynı selvi ağaçlarını mesken tutan yüzlerce karga, Alfred Hitchcock imzalı gerilim filmi The Birds’ı (Kuşlar) aratmayan görüntüler oluşturuyor

Sivas’ın Kangal ilçesi Sularbaşı Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde selvi ağaçlarındaki binlerce karga görenleri hayrete düşürüyor. Alfred Hitchcock imzalı gerilim filmi The Birds’e benzer sahneler oluşturan kargalar belirli aylarda ilçe merkezine gelerek buradaki selvi ağaçlarına yuva yapıyorlar. Belirledikleri selvi ağaçlarına gelen yüzlerce karga yaptıkları düzenli yuvalarla da dikkat çekiyor. Aynı anda uçtuklarında gerilim sahneleri ile dolu "Kuşlar" filmini aratmayan görüntüler oluşturan kargalar görenlerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 40 yıl boyunca her yıl gelip iki ay kalan kargalar bulundukları süre içerisinde hiç susmuyor. Kargaları ilk kez görenler büyük şaşkınlık yaşayıp seslerinden rahatsızlık duysa da mahalle sakinleri bu duruma alışmış.

Hiç susmuyorlar

İlçede yaşayan Harun Üngör, selvi araçlarında yüzlerce karga yuvası olduğunu ifade ederek, "Selvi ağaçları yüksek olduğu için kargalar genelde buraya yuva yapıyorlar. Yıllardır süre gelen bir alışkanlık. Mahalle halkı olarak buraya alışıldı ama dışarıdan gelenlerin dikkatini çekiyor. Fotoğraf çekenler oluyor. Kargalar iki aylık süre zarfında geliyor daha sonra gidiyorlar. Sesleri hiç eksik olmuyor. Sürekli devam ediyor ama alıştık. Mahalle halkını rahatsız ediyor ama maalesef çözümde üretilemiyor. Burada yapılabilecek bir şeyde yok. Binlerce karga var” şeklinde konuştu.