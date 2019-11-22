HABER

Sivas’ta korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:08 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir apartmanın baca kısmında başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından çatıyı sarmadan kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 15.00 sıralarında Emek Mahallesi 31.

Sivas’ta bir apartmanın baca kısmında başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından çatıyı sarmadan kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 15.00 sıralarında Emek Mahallesi 31. Sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 7 katlı Emin Apartmanında bacada çıkan yangın çatıya sıçradı. Çatıdan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çatıyı sarmadan kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken çatıda maddi hasar oluştu.

Doğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildiDoğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildi
Boyner’de ‘Şahane Cuma’ etkisi; yüzde 60 indirimBoyner’de ‘Şahane Cuma’ etkisi; yüzde 60 indirim
Erdoğan’dan Külliye’de Bir CHP’li ile Görüştüğü İddiasına Sert TepkiErdoğan’dan Külliye’de Bir CHP’li ile Görüştüğü İddiasına Sert Tepki
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Dev marketin ortakları hisse satışı yapıyor

Dev marketin ortakları hisse satışı yapıyor

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Adalet Bakanı Gül'den arabuluculuk sistemi açıklaması

Çok önemli düzenleme yaptık

TBMM'den 'sahte bal' iddialarıyla ilgili açıklama

TBMM'deki skandal iddiaya ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değildir

Erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu! AK Parti'den açıklama

Ankara Garı önündeki patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

100 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Zanlı cinayetten bir gün önce 16 yaşındaki çocuğa tehdit mesajı atmış

Cinayetten bir gün önce attığı mesajlar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.