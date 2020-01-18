Sivas’ta korkutan yangın

Sivas’ta sanayi sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, yangın, sabah saatlerinde Ata sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının iş yeri önünde bulunan atık malzemelerden çıktığı düşünülüyor.

