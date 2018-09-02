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Sivas'ta, köyde şarbon karantinası devam ediyor (Tekrar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 15:37 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Gürün ilçesinde telef olan büyükbaş hayvanların etleriyle temas eden 3 kişiye şarbon teşhisi konulan Karadoruk köyünde, karantina devam ediyor.

Hüsnü Ümit AVCI/GÜRÜN (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Gürün ilçesinde telef olan büyükbaş hayvanların etleriyle temas eden 3 kişiye şarbon teşhisi konulan Karadoruk köyünde, karantina devam ediyor.
İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Karadoruk köyünde çiftçilik yapan, 5 çocuk babası Murat Büyükpınar (47), 17 gün önce ahıra girdiğinde, ineğinin rahatsızlandığı fark etti. Büyükpınar, can çekişen ineğini murdar olmaması için, yakınlarının da yardımıyla kesti. Kesim sırasında Murat Büyükpınar ile oğlu İbrahim (20) ve kızı İkra (8), hayvanın kanıyla temas etti. Kesilen etin büyük kısmı pişirilerek tüketildikten 3 gün sonra, baba ile oğlu ve kızının vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar çıktı.
Kurban Bayramının 1'inci günü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran Büyükpınar ve 2 çocuğu, şarbon şüphesiyle tecrit edilerek, enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı. Murat Büyükpınar ile kızı İkra tedavisinin ardından 3 gün önce, oğlu İbrahim ise 2 gün önce hastaneden taburcu edildi.
BİR İNEK DAHA ÖLDÜ, KÖY KARANTİNAYA ALINDI
Ailenin beslediği 40 inekten biri daha 29 Ağustos günü telef oldu. Bunun üzerine ilçedeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Köye gelen ekipler, hayvanların olduğu ahırda incelemelerde bulundu. Telef olan hayvanların etleri, yaklaşık 4 metrelik çukur kazılarak, yakılıp, imha edildi. Hayvanların etlerinden alınan numuneler ise incelenmek üzere Samsun'da laboratuvara gönderildi. Köy, şarbon şüphesiyle karantinaya alınırken, hayvanlar da aşılandı.
Karantina devam ederken, köylüler, Gürün İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gönderilen dezenfektan ilacı ile zaman zaman ahırlarında ilaçlama yapıyor.
'KORKUMUZ DEVAM EDİYOR'
Şarbon şüphesi ile tedavi gören Murat Büyükpınar bir sıkıntılarının kalmadığını belirterek, "Tedavilerimiz bitti. Hepimiz taburcu olduk. İyiye gidiyor. Şu anda evimizdeyiz. Herhangi bir sıkıntımız yoktur. İneklerimizin şarbon aşıları yapıldı. Biz de dezenfektan yapıyoruz. Korkumuz devam ediyor. İnşallah bir daha çıkmaz. Şu anda sadece bizde çıktı. Köyde başka kimsede yoktur. Eğer başkaları da böyle bir şeyle karşılaşırsa, direk ilgili birimlere belirtiler başladığı zaman başvursunlar. Biz bilinçsizce tükettik, bu başımıza geldi. Umarım başkalarının başına gelmez. İki hayvanım telef oldu" dedi.
ŞU AN KÖYDE BİR TEDİRGİNLİK YOKTUR"
Köyde şarbon ile ilgili gerekli müdahalelerin yapıldığını kaydeden Muhtar Murat Çopur ise, "İstemediğimiz bir olay yaşandı. Ama çok şükür bir sıkıntı yoktur. Gerekli müdahaleler yapıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü özellikle ilgilendiler. Gerekli ilaçlamalar yapıldı. 1 evde 2 hayvan telef oldu. Buradaki 3 arkadaşımıza rahatsızlık bulaştı. Onlar da şu anda iyiler. Köyde herhangi bir sıkıntı yoktur. Köyümüz hayvancılığı yüksek olan bir köydür. Allah'a şükür bir sıkıntı yoktur. Şu an köyde bir tedirginlik yoktur. Bu ilk defa olan bir şey değil. Burada köylerde yaşayan herkesin gördüğü şeyler. 5 sene önce de burada ve çevre köylerde de olmuştu. Köyde şarbon aşısı yapıldı. Dezenfektan yapıyoruz. Çok şükür bir sıkıntı yoktur" diye konuştu.

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