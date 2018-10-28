HABER

Sivas'ta köylülerin 60 yıl sonra su sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesine bağlı Gözköy'deki su sıkıntısı, kaymakamlığın çalışmaları sonucu ziraat kuyularından su çıkarılıp, borularla köye getirilmesiyle 60 yılın ardından sona erdi.  Suşehri'ne 7 kilometre uzaklıktaki 150 hane ile 600 nüfusun olduğu Gözköy'de, 1950'li yıllara kadar yeterli olan çeşme suyu, zamanla azalınca köylüler susuz kaldı.

Sivas'ta köylülerin 60 yıl sonra su sevinci

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesine bağlı Gözköy'deki su sıkıntısı, kaymakamlığın çalışmaları sonucu ziraat kuyularından su çıkarılıp, borularla köye getirilmesiyle 60 yılın ardından sona erdi.
Suşehri'ne 7 kilometre uzaklıktaki 150 hane ile 600 nüfusun olduğu Gözköy'de, 1950'li yıllara kadar yeterli olan çeşme suyu, zamanla azalınca köylüler susuz kaldı. Çevrede aramalara rağmen uygun su kaynağı bulunamadı. Yıllarca çevre köylerden ya da kuyu suyu ile ihtiyaçlarını karşılayan köylülerin sıkıntısı için Suşehri Kaymakamlığı'nca çalışma başlatıldı. Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında Suşehri ilçesindeki ziraat kuyularından çıkarılan su, köye tahsis edildi. Borularla köye getirilen su için açılış programı düzenlendi. Gözköy İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen açılışa İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, kurum müdürleri, köy muhtarları ve çok sayıda köylü katıldı. Açılışta dualar eşliğinde kurban kesildi. Yıllar sonra şebeke suyuna kavuşan köylüler ise büyük mutluluk yaşadı.
Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, su sorunun daha önce çözülmesi gerektiğini belirterek, ''Su kaçak ve benzeri olmasın diye bütün evlere sayaç taktırdık. Bu su sayaçla geliyor. Suyun kıymetini bilin. Su hayattır. Devletin görevi vatandaşına hizmet etmektir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ben öncelikle köy muhtarımıza, dernek yönetimine, bu konuda benim en büyük destekçilerime ve bu işte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu su size ananızın ak sütü gibi helal olsun" dedi. Konuşmanın ardından açılış gerçekleştirildi.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta köylülerin 60 yıl sonra su sevinciSivas'ta köylülerin 60 yıl sonra su sevinciSivas'ta köylülerin 60 yıl sonra su sevinci

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
Evden çıkarıldılar, geceyi  boş arazide geçirdilerEvden çıkarıldılar, geceyi  boş arazide geçirdiler
En güzel tavuklar için kıran kırana fiyat verdilerEn güzel tavuklar için kıran kırana fiyat verdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Sorduğu soru cenazedekileri kahretti: 'Hangisi ablam, hangisi babam'

Sorduğu soru cenazedekileri kahretti: 'Hangisi ablam, hangisi babam'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.