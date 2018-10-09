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Sivas'ta KPSS heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 01:04 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, kamu kurumlarında işe girmek isteyen ortaöğretim mezunu adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, kamu kurumlarında işe girmek isteyen ortaöğretim mezunu adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı. Adaylar, sınavda ter dökerken, aileleri ise dışarıda çocuklarının başarısı için dua etti. Kentte, 2018 yılı KPSS Ortaöğretim Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı'na girecek adaylar, erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere geldi. Heyecanlı olduğu görülen adaylar, güvenlik taramasından geçirildikten sonra salonlara alındı. Saat 10.15'te başlayan sınava 10.00'dan sonra gelenler, alınmadı. Kapıların kapanmasının ardından geç kalan adaylar, girişte bekleyerek, sınav görevlilerine tepki gösterdi. '2 SENEM BOŞA GİTTİ' Sınava 2 yıldır hazırlandığını belirten Hamdi Dora, giriş belgesi ile beraber kimlik yerine sürücü belgesi getirdiği için sınava alınmadığını söyledi. Üniversite sınavına sürücü belgesi ile girdiği halde KPSS için salona alınmadığını kaydeden Dora, "Aynı şey ama burada kabul etmiyorlar. Sınava çok hazırlanmıştım. 2 senem boşa gitti” dedi. Sınava girenlerin aileleri ise okul bahçelerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak, sınavdaki yakınlarının başarısı için dua etti.

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