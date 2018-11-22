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Sivas'ta kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

SDT "Geçmiş Zaman Olur ki" oyununu sahneleyecek

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), yerli komedi "Geçmiş Zaman Olur ki" adlı oyunu sahneleyecek.

Oyunda, kendinden ödün vermeyi her zamanki gibi yanlış algılayan Karagöz ile politikanın patikalı yollarında ilerlemeye çalışan Kavuklu'nun öyküsü, geleneksel üslupla anlatılıyor.

Türk geleneksel tiyatrosunun orta oyun türünün farklı yorumlanması olan oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 24 Kasım Cumartesi ise 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Geçmiş Zaman Olur Ki SDT

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