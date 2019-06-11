HABER

Sivas'ta kurşunlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 01:45 | Son Güncelleme

Sivas'ta kurşunlama

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir evi kurşunladığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Asmalı Sokak'ta bulunan İbrahim Çoban'a ait eve akşam saatlerinde Y.E. tarafından ateş açıldı.

Y.E'nin kullandığı 38 LH 237 plakalı otomobilin peşine düşen polis ekipleri, kısa süren kovalamacanın ardından aracı Toptancılar kavşağında durdurdu.

Araç sürücüsü Y.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 6 adet tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve bol miktarda fişek ile 6 adet bıçak ele geçirildi.

Araç, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi.

Denizin tam ortasında! Gören telefonuna sarılıyor Denizin tam ortasında! Gören telefonuna sarılıyor
Psikolojik tedavi gören kişi dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 3 yaralıPsikolojik tedavi gören kişi dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 3 yaralı
Düğün dönüşü feci kaza: Yaralılar varDüğün dönüşü feci kaza: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuruşunlama Sivas

En Çok Okunan Haberler

Suriyelilere plaj yasağı!

Suriyelilere plaj yasağı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Psikolojik tedavi gören kişi dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 3 yaralı

Psikolojik tedavi gören kişi dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 3 yaralı

Düğün dönüşü feci kaza: Yaralılar var

Düğün dönüşü feci kaza: Yaralılar var

BBP'li başkanın evini kurşunlamışlardı! Araçlarından cephane çıktı!

BBP'li başkanın evini kurşunlamışlardı! Araçlarından cephane çıktı!

Kütahya'da, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan çiftlikteki 500 yavru hindi yandı

Yıldırım düşerek yangın çıkan çiftlikteki 500 yavru hindi yandı

Yolda karşılaştığı eski eniştesini bıçakladı

Yolda karşılaştığı eski eniştesini bıçakladı

Ankara'da Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu

Günün en acı fotoğrafı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.