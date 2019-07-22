HABER

Sivas'ta lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, lastiği patlayan otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, lastiği patlayan otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında, Sivas- Erzincan yolu Seyfebeli Geçidi yakınlarında meydana geldi. Hafik yönünden Sivas'a giden Fahri Güney yönetimindeki 58 TA 249 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki sürücü ile birlikte Yeter Turunç, Başak Turunç, Hasan Görmez, Ayşe Görmez ve Medine Kul yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Gaziantep'te sahte alkol operasyonuGaziantep'te sahte alkol operasyonu
Elektrik kontağından çıkan yangın çatı katını küle çevirdiElektrik kontağından çıkan yangın çatı katını küle çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce'deki felaket anlarını anlattı!

İzmir'de otomobil dereye düştü

İzmir'de otomobil dereye düştü

Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.