HABER

Sivas'ta lise öğrencilerinden 'komando marşı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Zara ilçesinde lise öğrencileri, komando marşı söyleyerek Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Sivas'ta lise öğrencilerinden 'komando marşı'

Uğur YİĞİT / SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Zara ilçesinde lise öğrencileri, komando marşı söyleyerek Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na Sivas'tan destek sürüyor. Zara ilçesinde, Zara Anadolu Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak için okul bahçesinde bir araya geldi. Türk bayrakları açan öğrenciler, hep bir ağızdan komando marşını seslendirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük beğeni topladı.
FOTOĞRAFLI

Sivas'ta lise öğrencilerinden 'komando marşı'Sivas'ta lise öğrencilerinden 'komando marşı'Sivas'ta lise öğrencilerinden 'komando marşı'Sivas'ta lise öğrencilerinden 'komando marşı'

Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli
Van'dan ABD'ye bal ihracatıVan'dan ABD'ye bal ihracatı
Yayladan dönüşler sürüyorYayladan dönüşler sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da dağa götürülmek istenen 2 çocuk polisin operasyonuyla kurtarıldı

Polisin operasyonuyla kurtarıldılar! Terör örgütüne darbe

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi

Son dakika: Ankara'da PKK operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Bakan Soylu'dan hakkındaki 'yaptırım' kararıyla ilgili açıklama

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

Çanakkale'de lastik bot içinde 35’i çocuk, 74 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de lastik bot içinde 35’i çocuk, 74 kaçak göçmen yakalandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya 'PKK' tepkisi: İzahı olamaz

Dışişleri'nden sert tepki: İzahı olamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.