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Sivas’ta lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 18:57 | Son Güncelleme

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde lokomotif ile çarpışan otomobil hurdaya döndü.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde lokomotif ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, karayolu ile tren yolunun paralel gittiği Sivas’ın Şarkışla ilçesi Gücük köyü yol ayrımında meydana geldi. Sivas- Kayseri karayolunda seyretmekte olan U.P. yönetimindeki 38 EU 569 plakalı otomobil Gücük köyü yoluna girmek isteyince Kayseri’den Sivas istikametine gitmekte olan İ.F. yönetimindeki lokomotifin altında kaldı. Hurdaya dönen araçta sıkışan M.P. ve S.P. yaralı olarak çıkartılırken U.P. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden otomobilin sürücüsü U.P. sıkıştığı yerden uzun uğraşılar sonucu çıkartıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ta lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ta lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ta lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ta lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ta lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ta lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ta lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ta lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ta lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ta lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ta lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ta lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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