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  4. Sivas’ta lüks otomobilin çarptığı hafif ticari araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

Sivas’ta lüks otomobilin çarptığı hafif ticari araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

06.01.2021 12:11 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta lüks otomobilin çarptığı hafif ticari aracın tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas’ta lüks otomobilin çarptığı hafif ticari aracın tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Hafif ticari araç içinde sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sivas kent Kılavuz Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı Cezaevi kavşakta meydana geldi. M.E idaresindeki 06 EMM 58 plakalı Porsche marka lüks otomobil ile Y.T idaresindeki 58 ABZ 171 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç tarlaya uçtu. Kazada hafit ticari aracın sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, yanında bulunan M.T. ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzere olay yerine sağlık, polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede araçtan çıkartıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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