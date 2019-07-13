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Sivas'ta markette çıkan yangın, 8 katlı binayı sardı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 14:21 | Son Güncelleme

SİVAS kent merkezinde, 8 katlı apartmanın zemin katındaki markette çıkan yangın, paniğe yol açtı.

Hakan KALELİ- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS kent merkezinde, 8 katlı apartmanın zemin katındaki markette çıkan yangın, paniğe yol açtı. Alevler apartmanın dış cephe kaplamasını da sararken, itfaiye ekipleri yangını fazla büyümeden söndürdü.

Saat 11.30 sıralarında, Paşabey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan çok ortaklı marketler zinciri şubesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın apartmanın dış cephe kaplamasına sıçramasıyla büyüyünce binanın dış yüzü alevler arasında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada markette çalışan personel tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında market ve apartmanın ilk dört katında bulunan dairelerde hasar oluştu. Kentin işlek caddelerinden biri olması nedeniyle cadde tek taraflı olarak araç trafiğine kapatılınca yoğunluk yaşandı. Çevredekiler de merakla itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini seyretti. İtfaiye ekipleri uzun süre apartmanın dış yüzeyinde soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında marketin önünde bulunan ve itfaiye ekiplerinin çalışmasını engelleyen bazı araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayda yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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