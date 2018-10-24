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Sivas'ta mesire alanında sonbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 14:15 | Son Güncelleme

SİVAS'ta kent merkezi yakınlarındaki Paşabahçe mesire alanı, sonbaharla birlikte doğanın tüm renklerini yansıtmaya başladı.

Sivas'ta mesire alanında sonbahar güzelliği

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta kent merkezi yakınlarındaki Paşabahçe mesire alanı, sonbaharla birlikte doğanın tüm renklerini yansıtmaya başladı.
Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe mesire alanı, yaz-kış Sivaslıların en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Haftanın 7 günü, şehir hayatından uzaklaşıp stres atmak, doğa ile iç içe olmak ve piknik yapmak isteyenlerin vazgeçilmez yeri olan Paşabahçe, görsel güzellikleriyle her mevsim ilgi çekiyor. Yazları yeşile bürünen Paşabahçe, sonbaharda ise tüm renkleri içinde barındırıyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte dökülen yapraklarla beraber Paşabahçe'de son günlerde renk cümbüşü yaşanıyor. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi geren mesire alanı, fotoğraf meraklılarının da tercih ettiği alanların başında geliyor.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta mesire alanında sonbahar güzelliğiSivas'ta mesire alanında sonbahar güzelliğiSivas'ta mesire alanında sonbahar güzelliğiSivas'ta mesire alanında sonbahar güzelliği

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