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Sivas’ta meyve yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 18:02 | Son Güncelleme

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde meyve yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde meyve yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada kamyondaki meyveler yola saçıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Karayolları Bölge Parkı mevkisinde meydana geldi. R.K. idaresindeki 58 AD 773 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen kamyon ise vinç ile kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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