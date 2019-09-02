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Sivas'ta Milli İrade Çocuk Şenliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

Sivas Kongresi'nin 100. yılı kapsamında düzenlenen etkinliğe 81 ilden 430 çocuk katıldı - Vali Salih Ayhan: - "İmanları vardı, imkanları yoktu. Birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkeyi bize emanet ettiler. Biz ne yapacağız? Yurdumuzun dört bir tarafında çok iyi yetişeceğiz. Çağın dokusuna uygun bir şekilde kimlikli gençler olacağız"

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Sivas 100. Yıl Milli İrade Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen şenlik kapsamında Sivas Tren Garı önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde sona erdi. Burada gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Salih Ayhan, 81 ilden 430 çocuğu Sivas'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılında anlamlı bir program düzenlendiğini belirten Ayhan, kente gelen öğrencilerden Sivas'ın güzelliğini, kimliğini, tarihi dokusunu, birlik ve beraberliğini, ülkeye kazanımlarını ve katkılarını gittikleri illerde anlatmalarını istedi.

Ayhan, ecdadın emanet ettiği yurdu geleceğe emin ellerde taşımayı arzuladıklarını vurgulayarak şöyle konuştu

"İmanları vardı, imkanları yoktu. Birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkeyi bize emanet ettiler. Biz ne yapacağız? Yurdumuzun dört bir tarafında çok iyi yetişeceğiz. Çağın dokusuna uygun bir şekilde kimlikli gençler olacağız. Ahlaklı gençler olacağız, çalışkan olacağız, üreteceğiz, bizden sonraki nesillere emin ellere, sizden sonraki çocuklara bu ülkeyi emanet edip bırakacağız. Biz vazifemizi yapmaya çalışıyoruz, çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz, bu ülkeyi muasır medeniyet seviyesine omuz omuza hep beraber taşıyacağız."

Atatürk'ün Sivas'ta 108 gün kaldığını anımsatan Ayhan, ecdadın bıraktığı mirasların kıymetinin bilinmesi gerektiğini dile getirdi.

Geçmişin hissedilmesi ve yad edilmesi gerektiğini ifade eden Ayhan, "Geçmişi canlı bir şekilde dipdiri muhafaza edeceğiz, geleceğe de bunu güzel bir şekilde taşıyacağız. İlimizde 3 gün boyunca sizi güzel bir şekilde ağırlayacağız. Gittiğiniz yerlere Sivas'ın samimiyetini, güzelliğini, muhabbetini, birliğini ve beraberliğini götürünüz." diye konuştu.

Programda çeşitli gösteriler sunuldu.

Şenliğe katılan çocuklar daha sonra kentteki tarihi mekanları gezdi.

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Sivas SİVAS KONGRESİ Sivas Valisi Salih Ayhan

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