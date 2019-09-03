Sivas'ta 'Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı Pul Sergisi'

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, kentte 'Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı Pul Sergisi' açıldı.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri, kentte devam ediyor. Bu kapsamda, PTT tarafından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde 'Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı Pul Sergisi' açıldı. Serginin açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, PTT Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Mehmet Orhon, protokol üyeleri ve koleksiyonerler katıldı. Serginin açılışında konuşan Vali Ayhan, "Kamu, kurum ve kuruluşlarımızın kongremizin 100'üncü yılında ne yapabileceklerine dair bir çalışma yapıldı. Pul sergisinde zamanda güzel bir yolculuk yapacaksınız. Geçmişten bugüne PTT'nin neler yaptığını hatta PTT'nin Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir misyonu vardı. Böyle bir misyonu olması nedeniyle ben PTT'ye teşekkür ediyorum. Pul, konusu çok özel bir konu kültürle bir eğitimle alakalı bunu çok müptelaları ve hastaları da var. Geçmişten bugüne kadar bu hafızayı canlı tutmak açısından bunu devamlı yapan kişiler var. Pullar, küçük ebatlarla çok büyük mesajlar vermektedir. Zamanı aktarabilmektedir. Geçmişte ülkenin sosyoekonomik yapısını, toplumsal yapısını ve her alanı yansıtabilir. Bilgi olmasa dahi sadece pullarla o tarihi, o zamanı okuyabilirler" dedi.

Konuşmanın ardından PTT Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Orhon tarafından Vali Ayhan'a, adına özel yaptırılan pul hediye edildi. Vali Ayhan ve beraberindekiler, sergiyi gezerek, pulları yakından inceledi. Sergi, 9 Eylül'e kadar açık kalacak.

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