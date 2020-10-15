Sivas’ta minibüsle tır çarpıştı: 5 yaralı

Sivas’ta minibüsle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası minibüs şoförünün hurdaya dönen araçta cep telefonunu araması ise dikkat çekti.

Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Demir Çelik Kavşağı’nda meydana geldi. İran uyruklu M.K. idaresindeki yabancı plakalı tırla, M.B. idaresindeki 61 AAY 242 plakalı Fiat marka minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada araçların sürücüleri ve minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Minibüs şoförünün hurdaya dönen araçta cep telefonunu arayarak bulması ise dikkat çekti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

