Sivas'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Hakan KALELİ- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta devrilen motosikletin sürücüsü Ömer Umut (20) yaşamını yitirdi, arkasındaki Gülben Topçu (18) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkeze bağlı 4 Eylül köyü Barajyolu Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Umut yönetimindeki 05 HA 013 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki bahçe çitlerini aşarak devrildi. Kazada motosiklet Umut ile arkasında oturan arkadaşı Gülben Topçu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Ömer Umut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gülben Topçu'nun ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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