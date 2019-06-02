Sivas'ta muhtarlık seçimleri

SİVAS (AA) - Sivas'ta 31 Mart'ta iptal edilen ve yenilenmesine karar verilen muhtarlık ve azalık seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti.

Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar seçilen Vedat Susuz'un sabıka kaydının çıkması gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen muhtarlık seçiminin yenilenmesine karar verilmişti.

Turan Korkmaz, Akif Baykal, Necmettin Açıkalın ve Selahattin Dağ'ın aday olduğu muhtarlık seçimlerinde 4 Eylül Ortaokulu'nda 2 bin 175 seçmen için 7 sandıkta oy kullanma işlemi sürüyor.

Bu arada, ilçelerden Divriği'de Kale ve Kültür, Suşehri'nde Yeni, Gürün'de Hacılar mahalleleri, merkeze bağlı Gümüşdere ve Kumyurt ile Hafik'in Bayramtepe köylerinde muhtarlık, Akyurt, Akpınar, Yıldızeli'nin Danişment, Akıncılar'ın Abdurrahman, Divriği'nin Kaledibi ve Gözecik, Suşehri'nin Balkara köylerinde de aza seçimleri yeniden yapılıyor.

