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Sivas'ta, müstakil evde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 20:09 | Son Güncelleme

 SİVAS'ta, tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sivas'ta, müstakil evde yangın

Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi 50'nci sokakta meydana geldi. Ali Gümüş'e ait 8 kişinin oturduğu tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri uzun süren uğraşlar sonrası yangını kontrol altına aldı. Gümüş ailesinin evinde yanında bulunan ahırdaki hayvanlar ise tahliye edildi. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken ahır bölümünde ise maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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Sivas'ta, müstakil evde yangınSivas'ta, müstakil evde yangın

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