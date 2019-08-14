Sivas'ta, nesli tükenmekte olan alaca sansar görüldü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Kangal ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden olan alaca sansar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kangal'a bağlı Etyemez köyü yakınlarındaki arazide fotoğraf çeken Şeyhhamit Karakuş, taşların arasında hayvanın yattığını gördü. Cep telefonu kamerasıyla görüntüsünü çeken Karakuş, daha sonra hayvanın, nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar olduğunu belirledi. Alaca sansar, ardından bulunduğu yerden uzaklaşarak, gözden kayboldu. Alaca sansarın sosyal medyada paylaşılan görüntüsü ilgi gördü.

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