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Sivas'ta 'ney' kursuna kadın ilgisi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 11:18 | Son Güncelleme

SİVAS Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz kursları kapsamında açılan 'ney' kursu ilgi görüyor.

Sivas'ta 'ney' kursuna kadın ilgisi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz kursları kapsamında açılan 'ney' kursu ilgi görüyor.
Sivas'ta kültür merkezleri yaz dönemi faaliyetlerine başladı. İl merkezindeki 7 kültür merkezinde açılan 51 kursa ilgi yoğun oldu. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde açılan ney kursuna katılanlar, boş zamanlarını verimli geçirmiş oluyor. Özellikle kadınalrın ilgi gösterdiği kursta, kursiyerler uzman öğreticilerden ney çalmayı öğreniyor.
Kursların, katılımcılar için çok faydalı olacağını belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nevzat Öztürk, "7 kültür merkezinde 51 farklı kurs açtık. Belediyemize ait olan Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde şu an 19 çeşit gençlere ve çocuklara yönelik kurslarımız bulunuyor. Vatandaşlarımızın boş vakitlerini daha iyi değerlendirmeleri noktasında Sivas Belediyesi olarak onlara yardımcı olmak için uğraş vermekteyiz" diye konuştu.
'SİVASLILAR İÇİN 'NEY' VAZGEÇİLMEZ'
Ney kursu hakkında da bilgi veren Öztürk, "Ney kursunu her sene açıyoruz. Kendi hocamız var. Yıllardır da neyle uğraşan ve bu işin de uzmanı olan biridir. Gençlere neyi sevdirmek, neyi üfletmek çabasındayız. Son zamanlarda Sivaslılar için ney, artık vazgeçilmez bir enstrüman oldu. Bu da, neyin mistik yapısıyla birlikte insanlara huzur vermesi, onları rahatlatmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Kursiyerlerimizin kendi neylerini üflemeye başladıkça, seslerini çıkarmaya başladıkça kendilerini daha iyi hissettiklerini düşünüyoruz. Bu nedenle ney kursunu her sene açmaya devam ediyoruz" dedi.
Ney eğitmeni Ekrem Özkan Dikmen ise "Ney öğrenmeye talep gün geçtikçe artıyor. Fakat maalesef kendisi bilmediği halde ney öğretmeye çalışan insanlar var. Yanlışları düzeltmek daha zor oluyor. Sivaslılar neye ilgi gösteriyor. Özellikle kış aylarında daha çok kursiyerimiz oluyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta 'ney' kursuna kadın ilgisiSivas'ta 'ney' kursuna kadın ilgisiSivas'ta 'ney' kursuna kadın ilgisiSivas'ta 'ney' kursuna kadın ilgisi

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