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Sivas'ta öğrenci servisi, hafif ticari araçla çarpıştı 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 17:45 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Huzur Mahallesi 37'nci Sokak'ta meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Metehan Özdemir yönetimindeki 58 S 106 plakalı servis minibüsü, Mehmet Topçu'nun kullandığı 34 BTJ 037 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Özdemir'in kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kazada hafif ticari sürücüsü Mehmet Topçu ile servisteki öğrenciler Melike Bulak (11), Ayşe Nur Aydın (17), Enes Doğan (12), Batuhan Dökmetaş (11), Mina Damla Bulak (9), Nisanur Güldü (13), Şevval Yıldız, Merve Genç ve Büşra Mert yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 10 yaralıyı ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 9'u öğrenci 10 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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