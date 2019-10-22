Sivas'ta öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kentteki bir lisede eğitim gören öğrenciler arasında Akdeğirmen Mahallesi Ethembey Parkı'nda bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K, üzerindeki bıçakla E.A. (16) ve Ö.A'yı (16) yaraladı.
Göğsünden yaralanan E.A, ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kolundan yaralanan Ö.A, ayakta tedavi edildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli B.K'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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