HABER

Sivas'ta öğrenciler, protokolle birlikte çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 18:27 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, öğrencilerle birlikte çöp topladı.

Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, öğrencilerle birlikte çöp topladı.

Dünya Temizlik Günü kapsamında, 1919'da Sivas Kongresi için şehre gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün karşılandığı yer olan Paşapınarı mevkisinde etkinlik düzenlendi. Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve öğrenciler alanda birlikte çöp topladı. Vali Ayhan, Başkan Bilgin ve öğrenciler yaklaşık 1 saat boyunca çevreye atılan tıbbi atıkları, kağıtları ve pet şişeleri toplayarak çöp poşetlerine doldurdu. Çevre temizliğine dikkat çekmek için yapılan etkinlikte onlarca poşet çöp toplandı.

Etkinlikte konuşan Vali Salih Ayhan, "Dünyada 160 ülkede ve ülkemizde 81 ilde aynı anda böyle bir etkinlik planlandı. Biz de Sivas'ta miniklerimizle beraber bir farkındalık mesajı vereceğiz. Temel maksadımız doğaya olan bilinci, doğaya olan ilgiyi ve geleceğe bırakabileceğimiz en güzel mirası korumaktır. Bu minik ellerle bunu yapacağız. Minik eller de burada bize mesaj verecek. Ama geleceğe bırakabilecek en değerli miras güzel bir çevre ve doğadır" dedi.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Aşkları engel tanımadıAşkları engel tanımadı
Bu maçı sadece evliler, kadın ve çocuklar izleyebilecek (2)Bu maçı sadece evliler, kadın ve çocuklar izleyebilecek (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Türkiye’nin en çok tercih edilen ikinci el araç modelleri

Türkiye’nin en çok tercih edilen ikinci el araç modelleri

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

PKK'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Eşini öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Neslican Tay'ın cenazesi ne zaman ve nerede defnedilecek?

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.